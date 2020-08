Fonseca y Andrés Cepeda unen sus voces a Llane

Es una canción que innova en su sonido, un bolero que en medio de ella rompe por completo con un ‘chanteo’ suave llevando al pop y acercando en su sonoridad a un nuevo público. ‘Me haces falta’ pertenece al álbum Compadres, una canción desgarradora y con esa nostalgia de un amor que se fue, que se extraña y pero hay que dejar ir. Llane entra a acompañar esta canción para decirle a ese amor que se va, que de toda esta situación queda un aprendizaje.

Para el joven artista hacer parte de Compadres significa un sueño, pero además: “Para mi esta canción representa también identidad y recuerdos de infancia. Admiro a Fonseca y Cepeda, crecí oyéndolos y sus canciones me han acompañado en la vida... Cuando recibí la invitación me sentí honrado... feliz... y hoy agradezco continuar cumpliendo esos sueños que tengo en la música. Esta canción en especial muestra lo que soy y me sentí muy cómodo haciendo un ‘chanteito’ pero llevado al pop, que es lo que me representa”, afirmó Llane.