Fonseca y Silvestre Dangond estrenan Cartagena

Cartagena vuelve a inspirar una canción y esta vez los tocados por la magia de ‘la Ciudad Heroica’ son dos de los cantautores más famosos del país: Fonseca y Silvestre Dangond. La canción se llama precisamente ‘Cartagena’ y a través de ella Fonseca y Silvestre abordan una temática actual: cómo influyen las redes sociales en las relaciones de pareja y, casi que inherentemente, cómo las han cambiado. “Qué absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale / qué absurdo que no lo entendiera un poquito antes / y por andar viendo otras fotos / me perdí tus ojos”, dice la primera estrofa.