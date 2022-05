Frank Martínez habló del boom que significó Master Chef en su vida

Desde que salió el año pasado de Master Chef Celebrity, donde fue finalista, Frank Martínez solo ha cocinado tres veces más.

Cuenta que cuando terminó el reality fue la primera vez que no solo hizo un mercado “serio”, con verduras (porque antes todo era mecato), sino que cocinó en la casa.

“Algo que aprendí de la cocina es que hay que dedicarle tiempo y eso era lo que no tenía, porque había retomado las presentaciones en vivo. Lo otro es que en Master Chef cocinaba y ya, me olvidaba del resto, de la lavada de platos, en cambio en la casa le toca a uno y eso me da mucha pereza”, cuenta el popular Flaco. Lea aquí: Frank Martínez, exparticipante de Masterchef, se fue de RCN ¿qué pasó?

El comediante reconoce que tras su paso por el reality su vida cambió positivamente, porque gracias al programa pudo demostrar que su fuerte en la comedia es la improvisación, pensar rápido.

“Estar en Master Chef detonó en muchos shows para empresas y llenar más teatros”.

Presión

Este sábado presenta en el teatro de la U.de M. la obra Trascender, un show que estrenó en 2019 con una puesta en escena, con música en vivo y escenografía, algo poco convencional en el formato de Stand Up Comedy, donde lo común es un escenario vacío, solo con una silla y un micrófono..

“Es un show muy confesional, con cosas de mi vida personal que expongo ante el público, entre ellas la depresión. Es una obra que me pega mucho, porque me abro mucho ante al gente, así que tienen que pagar boleta para conocerme más (risas)”, relató el Flaco, que acaba de regresar al país de un tour por Estados Unidos. Le puede interesar: Dan por muerto a exparticipante de MasterChef Celebrity en internet

Tras las presentaciones de este fin de semana en la Universidad de Medellín prepara un nuevo show en la TV nacional, dos giras nacionales y otra presentación en Estados Unidos, esta vez con Monólogos sin propina, al lado de Chicho Arias y Adrián Parada.