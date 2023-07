“Fue dolorosísimo”: pareja de Claudia López sobre la pérdida del bebé

“Sí, lo perdí. Uy eso fue dolorosísimo porque hicimos proceso por in vitro, muchos intentos (aquí en Colombia). Tal vez 8 intentos y cuajó uno y esto estábamos de locura y felicidad, pero efectivamente ahí lo perdimos”, detalló la política.

La senadora en este espacio habló sobre su trayectoria en la política y el doloroso capítulo de su vida personal, en los cuales logró quedar en embarazo luego de varios intentos con fertilización in vitro, sin embargo, sufrió una pérdida. Lea aquí: “Propongo comprar un silenciador”: la amenaza de excongresista a Claudia López

Frente a este hecho de dolor, la senadora reveló que no reaccionó inmediatamente, como sucedió con la alcaldesa de Bogotá: “Fue muy duro, yo soy de efecto retardado para las reacciones, en ese instante Claudia se derrumbó in so facto y yo tranquila y fuerte”, narró.

“Semanas después fui yo la que se cayó. Entonces le dije, ¿por qué no nos postulamos a adoptar?”, recordó Lozano. Asimismo, Lozano explicó el por qué de la decisión de que fuese ella la que adelantara el proceso de fertilización in vitro. Lea aquí: Video: así fue la caída de la alcaldesa Claudia López

“Claudia tuvo cáncer de seno entonces sí se descartó que fuera ella”, explicó la senadora. Además, Lozano anotó que deseaba que fuera una niña con su cabello ondulado. “Claudia decía que crespa, con chumbos como los míos”, agregó la política.