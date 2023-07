Fuego y sensualidad es lo que vive Greeicy junto a Danny Ocean

El videoclip oficial, rodado bajo la dirección de Paloma, avanza en el tiempo hasta un año después de que tengan lugar los capítulos anteriores, compuestos por las canciones “Que me quiera”, “Lokita”, “I Try For You” y “Química”. Los espectadores verán cómo la guapísima Yeliana participa en una clase de baile, haciéndose cargo del estudio cuando sus compañeros se marchan. (Lea aquí: Bad Gyal y Myke Towers traen el himno más sensual del verano)

Bailando sola con entusiasmo y confianza, presenta una manifestación visual y física de sus habilidades, no solo como bailarina de talento, sino también de la fuerza interior que la ha alimentado y la ha mantenido en pie a pesar de los retos y adversidades a los que se ha enfrentado en su camino. Al final del vídeo, los fans descubrirán que lo que están viendo no es una fantasía, sino la realización real del sueño por el que Yeliana ha luchado tanto y tan duro: convertirse en la estrella de su propio vídeo musical.

Cuando Greeicy se convirtió en madre de Kai, empezó a ver el mundo de una forma totalmente nueva. Se inspiró en toda la increíble fuerza y sabiduría que vio en las mujeres que conoció y creó a Yeliana, una madre soltera que encarna el extraordinario valor, la compasión y el amor que demuestran cada día las mujeres, las que luchan por ser buenas madres mientras persiguen sus mayores sueños y afrontan los retos más difíciles de la vida.

La cantante caleña encarna a su feroz y a la vez cercano alter ego con toda la gracia, elegancia y compasión que han llegado a definir su carrera artística y que la han llevado a convertirse en una de las estrellas más apreciadas y respetadas no solo en su país natal, sino en toda la música latina actual.

Yeliana es cada mujer y cada madre, y a través de su voz, Greeicy pretende recordar a sus fans que las mujeres son increíblemente resistentes, extraordinariamente capaces e innatamente valiosas, y que no están solas en lo que sienten y por lo que están pasando.