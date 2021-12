Fuertes acusaciones causaron recaída mental al padre de Lina Tejeiro

“Primero quiero dejarles un mensaje y es que tengamos mucho cuidado con lo que decimos si no tenemos pruebas o fundamentos de algo, porque es muy grave lo que podemos ocasionar en las personas. Para los que no saben, mi papá es un paciente psiquiátrico hace algunos años y, a raíz de todo este chisme que se regó y se replicó pues tuvo una recaída en su salud mental y emocional. Todo, porque decidieron decir que mi papá era el dueño de un cargamento de droga que no tenía nada que ver”, contó Lina en su Instagram.

Seguidamente envió una reflexión por el juicio al que fue sometido su padre y enfatizó que no era cómo lo habían señalado. (¿Por qué Lina Tejeiro no usa el apellido de su papá Manuel Eduardo González?)

“Espero que algún día puedan conocer la historia de mi papá, él vive en Villavicencio, en su casita, con su familia, los que lo conocen saben de qué les hablo y no es justo quitarle la paz mental a una personas sin conocer a fondo la verdad de una noticia, solo replicar por replicar con la intención de hacer daño”, agregó.

Por su parte, ‘La Negra Candela’ rectificó la información que entregó a través de sus redes sociales y aseguró que fue un dato “erróneo e inexacto”.