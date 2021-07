Fuertes críticas a J Balvin por solidarizarse con Cuba

La mayoría de comentarios apuntaban a que Balvin se pronunció por la situación de Cuba, mientras que hace unos meses mientras Colombia vivía una fuerte crisis diplomática el artista se mantuvo en silencio y cuando lo hizo sus mensajes fueron tildados de “tibios”.

“A J balvin le parece terrible lo qué pasa en Cuba pero le parecen bacanas las masacres en Colombia tan Bello”; “Como buen uribista y vasallo de EEUU, J Balvin no dice nada de los graves problemas de Colombia. No apoya las manifestaciones en contra del gobierno. Pero si se mete en asuntos internos de otros países como Cuba y Venezuela”; “El reguetonero @JBALVIN apoya las protesta cubanas, pero cuando la policía masacraba a los jóvenes en las marchas cbianas dijo que a “los artistas” no había que meterlos en esas vainas”, son algunos de los que se leen.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue de parte de Margarita Rosa de Francisco, que no dudó en escribirle directamente al paisa lo que pensaba de sus palabras para Cuba. “J Balvin: #SOSCuba pero también sos Colombia”, “Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo”.

Además agregó: “A mí me encanta @JBALVIN . Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”.

