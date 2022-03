Fundación Mi Sangre, un verdadero aporte a la paz

Aunque esta semana estuvo enmarcada en varios hechos históricos, suspender la ceremonia no estuvo contemplado.

Aunque esta semana estuvo enmarcada en varios hechos históricos, suspender la ceremonia no estuvo contemplado.

Teniendo como base lo anterior, el cantautor fue homenajeado en la ceremonia de los Premios Internacionales de la Paz 2022, presentados por PeaceTech Lab, la organización sin fines de lucro fundada por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos.

Ser trató de un emotivo encuentro que reunió a un grupo legendario de personalidades para reconocer el trabajo de líderes globales en compasión, innovación y creación de cambios. Además de Juanes, co-fundador de la Fundación Mi Sangre y ganador del Latin Grammy, los homenajeados de los Premios Internacionales de la Paz de este año fueron el actor, director y activista social Forest Whitaker; presidente de Master Card, Ajay Banga; el ex vicepresidente de Innovación y Tecnología de IBM Nicholas Donofrio; creador de ‘Humans of New York’, Brandon Stanton; activista indígena y ambientalista Tokata Iron Eyes; y la presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Dra. Lisa Su.

“Agradecidos con este reconocimiento que más que todo nos llena de motivación, de ganas de salir adelante y seguir pensando que la paz es posible por lo menos desde el individuo, desde lo más profundo del ser, trayendo oportunidades para que en el imaginario de jóvenes, niños, niñas y adolescentes en Colombia, por lo menos, sea una opción”, expresó Juanes en la ceremonia.

La ceremonia fue presentada por la actriz y activista Rosario Dawson e incluyó actuaciones internacionales del aclamado violonchelista croata Hauser, quien interpretó maravillosamente el clásico Schubert - Serenade, el trío pop operístico italiano Il Volo ofreció a la audiencia una poderosa versión acústica de una de las bandas sonoras más populares de Morricone, “Cinema Paradiso” arreglado exclusivamente para la velada. La artista española Buika le rindió serenata a los homenajeados con su apasionada fusión de jazz, flamenco, rock, sonidos africanos y afro-caribeños, y el cantautor colombiano Fonseca interpretó “Eres mi sueño”.