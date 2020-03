Actor denuncia suplantación en WhatsApp

“Jairo Guerrero, colega, actor que me conoce, me llamó insistentemente, yo estaba en otra llamada cuando hablo con él. Me preguntó que si había cambiado mi número de celular y yo le dije que no, que era el mismo de siempre. El caso es que luego me manda unos pantallazos de una conversación de este número del que le habían escrito como si fuera yo. Diciéndole que había perdido los contactos, que si le podían hacer una consignación o un cambio de dólares.

Es para que ustedes estén pendientes. No sé cómo estos delincuentes lograron entrar a la privacidad mía, de mis contactos porque no solamente fue Jairo, sino un tío y dos o 5 personas más que han recibido mensajes. Ponen una foto mía para generar más tranquilidad”, afirmó en el clip.

De inmediato, Sebastián le pidió a sus seguidores que estuvieran un poco más atentos a toda la información que compartían en redes sociales o a través de correos electrónicos. “No soy yo, no caigan en esta trampa. No den contraseñas, información confidencial, dirección de su residencia, teléfonos, nombres.

Ahorita que estamos en este autoaislamiento preventivo por todo lo del coronavirus, no es lo único por lo que hay que estar pendientes, estos delincuentes aprovechan que estamos con más disponibilidad de tener nuestros aparatos electrónicos en la mano, como distracción o comunicación

También están mandando correo electrónicos como si fueran de tránsito y dicen descarga el link, no abran los links, ni los correos porque por ahí es que pueden entrar a sus dispositivos”, agregó.