Alejandra Rico, la modelo colombiana que conquista Estados Unidos

“El camino del modelaje no es fácil, un cuerpo y una cara bonita no lo son todo. Se necesita mucho más que eso y sobre todo mucha fuerza para seguir en pie y mantenerse. Quiero que todas las mujeres seamos conscientes de nuestras capacidades y que ningún ‘no’ pueda impedirnos o limitarnos para conseguir nuestras metas. Hoy estoy muy agradecida de ser parte de Latin Plug, lo que me ha seguido abriendo puertas en toda Latinoamérica”, expresó Alejandra Rico.