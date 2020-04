Fabian Corrales contra el coronavirus en Twitter

El intérprete de ‘La consentida’ utilizó sus redes para manifestar su inconformidad con algunos medios nacionales, pues a su modo de ver, solo se dedican a hablar de las muertes del virus que tiene no solo atemorizado a Colombia, sino al mundo.

¿Todo planeado?

En la primer mensaje de la serie que publicó Fabian Corrales indignado afirmó que la corrupción ha metido su mano en medio de la crisis. “Yo quiero que alguien me diga, ¿cuántos mueren en Colombia por neumonía cada año o por dengue hemorrágico? Porque ahora todo es covid-19 ya nadie muere de diabetes, infarto, cáncer... ya la gripa normal no va a dar si no coronavirus. Están los corruptos felices por el negocio”, expresó.

Seguidamente el cantante le pidió a varios medios de comunicación que hablen de las estadísticas de esas otras enfermedades que también cobran muchas vidas en el país. “Ya está bueno de tanto terrorismo en los noticieros, que hoy nada mas hablan es de Coronavirus cuando las muertes en Colombia son más por otras enfermedades. @NoticiasCaracol @NoticiasRCN muestren estadísticas: de neumonía, diabetes, cáncer, dengue, etc”.

Por último para Fabian Corrales, los colombianos y el mundo deberían aceptar que el Covid-19 es algo con lo que vamos a lidiar ‘hasta que se acabe el mundo’. “Con el covid-19 vamos a vivir hasta que se acabe el mundo, como hemos vivido con una gripa normal, que si no te cuidas te da neumonía y te mueres. Nunca le han hecho una vacuna y según ya al covid, sí. ¿Qué será más importante? Si las 2 matan al final... piensen”, concluyó.