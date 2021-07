Bob Odenkirk, actor estrella de “Breaking Bad”, colapsa en set de grabación

La estrella de “Better Call Saul”, Bob Odenkirk, colapsó el martes en el set del programa en Nuevo México y tuvo que ser hospitalizado.

Los miembros de la tripulación llamaron a una ambulancia que llevó al actor de 58 años a un hospital, donde permaneció el martes por la noche, dijo a The Associated Press una persona cercana a Odenkirk que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el asunto.

No está claro de inmediato qué causó el colapso, o cuánto tiempo podría estar hospitalizado Odenkirk.

“Better Call Saul”, la precuela derivada de “Breaking Bad”, ha estado filmando su sexta y última temporada, que se emitirá en AMC el próximo año.

Al igual que “Breaking Bad”, “Better Call Saul” se desarrolla y se graba principalmente en Albuquerque.

Un correo electrónico enviado a un representante de AMC en busca de más información o comentarios no fue respondido de inmediato.

Odenkirk ha sido nominado a cuatro premios Emmy por interpretar al personaje principal, un abogado con mala suerte llamado Jimmy McGill que se vuelve cada vez más corrupto y adopta el seudónimo de Saul Goodman.

Michael McKean, el coprotagonista de Odenkirk que interpretó a su hermano en el programa, fue uno de los muchos que le desearon lo mejor a Odenkirk en las redes sociales.

“Enviando un gran amor a nuestro @mrbobodenkirk”, tuiteó McKean. “Tienes esto, hermano.”

TMZ informó por primera vez de la hospitalización de Odenkirk.