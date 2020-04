“Estaba cansada de seguir parámetros”: Laura Olascuaga

Quería volver a su vida

En medio de la entrevista que Laura entregó, le manifestó al mundo que la razón principal que la hizo renunciar a la corona del virreinato fue querer mantener su esencia de ser espontánea y abierta a hablar de cualquier tema. “Ya yo estaba agotada de muchas cosas. La primera, yo soy una mujer muy espontánea, que le gusta hablar de cualquier tema sin que le tengan que decir: ‘mira cuidado o tienes que decir tal cosa o apoyar tal cosa’. No me gusta que me digan cómo actuar y cómo comportarme porque soy una mujer que recibió una muy buena educación y que sé comportarme en cualquier situación. Ya quería alejarme de eso, de ser muy postiza, de posar así o de tal forma”, expresó en el live.

La representante de Bolívar en este concurso también confesó que ama la labor social, contrario a lo que muchos detractores dijeron a la hora de su renuncia. “Todo el tiempo intenté ser yo. Me encanta compartir con la gente y asistir a los eventos y mucho más cuando se ayuda a los más necesitados, para los que tienen duda de eso, mi motivo de renuncia no es porque no me gustara”.

Respetaba las reglas por eso se alejó

“Mi motivo de renuncia es porque estaba cansada de seguir unos parámetros de belleza inexistentes, cansada de intentar ser alguien que no era. Que mañana me entrevisten y me pregunten por un tema de sexo, política y religión y quiera decir lo que pienso, y no poderlo hacer por una organización, eso no va con mis principios. No estoy diciendo que ellos no te presionen. Es una organización que me dio grandes momentos para mi vida, no tengo nada en contra de ellos”, enfatizó la también modelo que se radicó en Estados Unidos a los días de su renuncia.

La incertidumbre que vivía el Concurso Nacional de Belleza por aquellos días también fue uno de los motivos que llevó a Laura a desistir de llevar la banda de Virreina. “En aquellos momentos no se sabía si yo iba a ir a Miss International. Tu entras a una empresa a trabajar y no sabes qué vas a hacer, qué cargo tienes y cuánto te vas a ganar, qué haces ahí? Sabes que vas a hacer labor social y yo puedo hacerlo sin una banda y una corona.

El concurso tiene sus reglas, las respeto y por eso me alejé de ellas. Una reina tiene que mostrarle a la gente como ella es, es lo más sincero que puedes hacer. No hay nada más lindo que la libertad”, finalizó la joven, asegurando que después se fue abriendo campo en el mundo del modelaje a nivel internacional.