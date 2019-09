¿Jessi Uribe en amoríos con Paola Jara? El artista responde

Desde que Jessi Uribe confirmó hace unas semanas que había iniciado su proceso de separación de Sandra Barrios, quien era su esposa y madre de sus hijos, el artista de música popular ha estado en el ojo del huracán pues varios son los comentarios que se han hecho en torno a su inesperado divorcio. (Lea aquí: “Me enteré por un medio bumangués”: esposa de Jessi Uribe sobre divorcio)

Uno de los que más fuerza ha tenido es el de la supuesta relación que Jessi estaría teniendo con su colega Paola Jara, que ha resultado víctima de fuertes comentarios en sus redes sociales, muy a pesar de que en más de una ocasión ha expresado que con Jessi solo tiene una amistad y un vínculo de colegas.

Sin embargo los ataques no se detienen por lo que el intérprete de ‘Dulce pecado’ decidió romper su silencio y manifestó que todo lo que ha pasado lo tiene demasiado triste. “La verdad yo soy cantante, me dedico a escribir y a cantar para ustedes y me duele mucho que metan a mi vida personal así tan feo, que me traten tan mal. Es un proceso que puede vivir cualquier persona”, dijo. (Lea aquí: La respuesta de Paola Jara a los insultos de quienes la culpan del divorcio de Jessi Uribe)

El artista no dudó un instante en salir a la defensa de Jara y confirmó que entre los dos no hay ninguna relación amorosa. “Me da tristeza que me estén mezclando con muchas personas y más con Paola. A Paola la atacan, le dan duro, ‘que tenemos algo’. Eso es una gran mentira. Tenemos una canción. Desde el principio que grabamos empezaron con los chismes y no es así”, expresó el artista que agregó “no tengo nada con nadie, estoy solo. Estoy dedicado a mi carrera, a mis hijos, eso es lo que hay. Por favor, no molesten más”.