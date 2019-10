Le roban el carro al papá de Yuranis León

“Él lo había parqueado tipo 5 de la tarde y cuando se levantó hoy a trabajar a eso de las 3 de la mañana no encontró su carro. No estamos buscándolo solo por el tema material sino por el valor sentimental que tiene para nosotros. En ese carro hasta me monté yo cuando él me iba a llevar a las partes”, expresa conmocionada a El Universal, Yuranis León tras despertar con la noticia de que habían robado el carro de su padre en el barrio Ternera, en un reconocido conjunto residencial del sector.