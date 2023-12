Luismi Yanes se prepara el 2024: “Hacer mucha música es el objetivo”

Fue una canción que escuché una madrugada. Me la mandó el compositor Tony Sky y enseguida conecté. Tú puedes tener muchas canciones y me las puedes mostrar, pero si yo no conecto con ella no va a pasar nada, ¿sabes?, porque es una responsabilidad muy grande. Eso pasa con las canciones que me entregan. Lea: LuisMi Yanes, exintegrante de Charanga Joven, lanza su primera canción

- ¿Y en esa línea vendrán los nuevos temas musicales?

Voy a ser romántico pero ya dejé atrás un estilo. Entonces estamos buscando otro estilo y seguiremos con la línea romántica y también de candela, que es lo que me caracteriza.

- ¿Y cómo nace ‘el Caballo de la salsa’?

Resulta que cuando yo estaba en la otra orquesta y me bajaba de tarima la gente me decía “hey, tú eres un caballo”, y cuando ya me siento con mi equipo de trabajo llegan a la conclusión que ese apelativo, ‘el Caballo de la salsa’, debía ser mi sello y hasta el momento la gente lo ha recibido muy bien. A quienes lo dudan o no creen en mi talento Dios me permite demostrárselos y por eso me considero un bendecido.

-¿Y quiénes conforman ‘la Caballería’?

Me siento muy orgulloso de mi orquesta, ellos son mis sementales. Me acompañan Iván Rhenals, en la dirección musical; Andy Gil y Kelvin Pinto, en la percusión; Julieth Herrera, en la flauta; Jorge Salgado ‘habichuela’, que toca flauta, violín y sintetizador. También me acompañan José Pérez, Joel Ríos y en los coros Francisco ‘Chombo’ Sembergman. Tengo una orquesta típica, todos son unos bárbaros.