¿Qué pasó con la mamá de Neymar y su último novio?

El hombre que le había robado el corazón a Nadine Gonçalves a sus 52 años, es Tiago Ramos, un gamer y modelo de 22 años y fue precisamente Nadine, quien le anunció al mundo la relación con una tierna foto en Instagram, que acompañó con el mensaje: “Lo inexplicable no se explica, se vive”.

El pasado 11 de abril, el nombre de Neymar Jr figuró en los titulares de los principales medios de comunicación en el mundo y no precisamente por él. La razón esta vez era su madre, quien inesperadamente le anunció a sus miles de seguidores en el mundo que había dado darse una nueva oportunidad en el amor y que esta misma la tenía llena de vida y de felicidad.

No habrían soportado la presión mediática

Una vez la pareja le compartió al mundo su felicidad, una lluvia de críticas se vino encima de ellos pero lo que muchos no se esperaban es que a raíz de que la madre de Neymar Jr anunciara su noviazgo, un grupo de personas se dedicaran a escudriñar en el pasado sentimental de Tiago, del que al parecer no salió bien librado pues tal como han replicado medios de comunicación del mundo, el joven de 22 años habría tenido relaciones homosexuales e incluso ‘de a tres’. Tal información no habría caído en gracia para Nadine, quien después de compartir varios días de la cuarentena con Tiago en su mansión, este habría regresado luego que la mujer terminara la relación.

Lo cierto es que Nadine aún mantiene la fotografía con Tiago y no ha dado más declaraciones al respecto.