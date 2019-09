“Se me dio la gana de ponérmelo”: Ana del Castillo

La popularidad de Ana del Castillo se mantiene vigente no solo por su talento sino por ser una de las artistas femeninas del vallenato más mediáticas. Desde que se conoció el accidente que sufrió hace unos meses y que la tuvo entre la vida y la muerte, la talentosa joven ha sido protagonista de varios escándalos. El más reciente de ellos fue por la vestimenta que utilizó durante una de sus presentaciones en Necoclí, Antioquia.

Ana decidió utilizar un diminuto brasier negro con un jean por lo que fue duramente señalada en redes sociales y por algunos de los asistentes al concierto pues en el lugar habían niños y menores de edad.

“Qué pesar, tanto talento. Me parece una falta de respeto a la mujer y al folclor vallenato”, este es uno de los tantos comentarios que le hicieron a la artista.

Sin embargo y como es costumbre, del Castillo no se quedó callada y en una serie de vídeos explicó por qué decidió vestirse de tal forma. “Ahora porque salí con brasier. Estaba en un toque al lado de la playa en Necoclí. Todo el mundo estaba vestido de una manera descomplicada y a mí se me dio la gana de ponerme eso. Si usted quiere, acepto donaciones”, expresó en uno de los clips pero todo no terminó allí pues Ana aprovechó para enviarle un contundente mensaje a sus detractores.

“Las personas negativas, vaya y recójase. Dicen a veces que soy un mal ejemplo para los niños. Vaya y dese cuenta si su hijo hizo tareas, comió o qué está aprendiendo en el colegio porque no sé qué hace un niño de 7 u 8 años a las 3 o 4 de mañana, que es cuando yo canto a esa hora, en un toque donde hay licor y de todo”, agregó.