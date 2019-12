Young F exige respeto en pleno concierto

Las imágenes no demoraron en hacerse virales a través de plataformas como Instagram. La reacción de Young F fue aplaudida por muchos que consideran que estar borracho no justifica que se ataque a un artista.

Si hay algo que ha caracterizado la carrera del cantante de champeta Young F , es que nunca se ha dejado de nadie. A través de sus redes sociales no ha dudado en manifestarse sobre temas polémicos aún cuando el mundo se le viene encima pero todo indica que en la vida real es igual pues el intérprete de ‘Tú verás si me crees’ protagonizó un incidente durante uno de sus más recientes shows después que fuera provocado con insultos de parte de un espectador del evento en el que él se presentaba.

¿Qué fue lo que pasó?

En diferentes portales empezó a circular un video donde Young F se preparaba para interpretar su más reciente éxito ‘La Celosa’ cuando desde el público, un hombre en aparente estado de embriaguez, empezó a gritarle insultos como “marihuanero” y “periquero”. Lo que provocó de inmediato la reacción del cantante que le preguntó frente a todos: “¿cómo me dijiste?” y no lo pensó dos veces y se bajó de la tarima. Sin embargo antes de que las cosas tomaran otro rumbo, lograron calmarlo.

“Siempre he pensado que toda persona que esté en un lugar saboteando o irrespetando a los artistas lo deben sacar del sitio”; “ El artista no tiene por qué recibir insultos, palabras o comportamientos obscenos. A ningún ingeniero, abogado, médico, periodista, albañil, profesor, secretaria o cualquiera que trabaje Le gustaría que fueran a su oficina o puesto de labor a insultarle. La tarima, el escenario, es la oficina y el puesto de trabajo de un artista y eso se debe respetar”; “Bien hecho por más que sea artista no debe permitir que le falten al respeto”, se lee en algunos comentarios en las redes sociales.