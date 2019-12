Germán Jaraba, el cartagenero que le da un toque especial a la profesión de barman

Cartagena respira talento, creatividad, sacrificio y pasión. Todo eso se ve reflejado en Germán Díaz Jaraba, más conocido como ‘Germán Jaraba’, un barman de 25 años que con su talento e ingenio da pasos agigantados en el mundo de la coctelería.

Por casualidad de la vida, en el 2014 llegó al mundo bartender. Cuenta que aprendió todo empíricamente y fue tanto el amor que tomó por esta profesión que dejó sus estudios de mecánica industrial.

“Mi familia decía que eso de ser ‘cantinero’ no era, pero les he demostrado que sí se puede salir adelante con esto. He luchado mucho por ser mejor, porque muchos en esta ciudad me dijeron no por ser empírico así que viajé a Venezuela y estudié en la Asociación Internacional de Bartender, una de las mejores del continente”, contó.