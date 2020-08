Gianluca Vacchi prende las redes con su nueva canción ‘Para’

El reconocido DJ y productor italiano Gianluca Vacchi ha construido una lujosa base al ritmo de reguetón para que el creador de éxitos virales, el cantante y compositor nacido en Bonaire, Ir Sais, haga su magia en el nuevo sencillo titulado “Para”, bajo Spinnin’ Records-Warner Music.

El tema tiene un ritmo de verano ardiente y provocativo al igual que divertido y coqueto que refleja la energía contagiosa y el deseo de vivir de Gianluca. “Para” está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema, coproducido por Ir Sais y Gianluca Vacchi y escrita por uno de los artistas más importantes del género, Justin Quiles, es una brillante reafirmación de la transición orgánica del regueton hacia la conversación más amplia del pop a nivel mundial de los últimos años. “Para” tiene un carácter audaz e irresistible que atraerá a cualquiera.

“Todavía no puedo creer lo rápido que sucedió todo esto. Gianluca y yo conectamos después de que vi su video en TikTok de mi canción ‘Dream Girl’. Hablamos un rato y me envió ‘Para’ y al instante me conecté con el tema y lo grabé en muy poco tiempo. Me siento muy honrado de estar en una pista con Gianluca cantando en mi propio idioma nativo, el Papiamento y de poder promocionarlo con él en todo el mundo”, expresó Ir Sais.