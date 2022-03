Gilberto Santa Rosa en el Auditorio Nacional de México

“Soy muy agradecido por todo lo que sucede y ha sucedido en mi carrera. Llegar al Auditorio Nacional de México con este sold out le da un sabor especial al trabajo que hacemos. Me siento más que dichoso del apoyo que el público mexicano le ha dado a la gira Camínalo y a mi trabajo por tantos años”, compartió Gilberto Santa Rosa sobre su presentación.

Esta es la segunda ocasión que Santa Rosa se presenta en solitario en el Auditorio Nacional de México; recinto que acomoda a sobre 10.000 espectadores y que, en esta ocasión, significa un lleno total para el cantante boricua.

“Cartas sobre la mesa” lidera las listas

El pegajoso tema de Gilberto Santa Rosa, “Cartas sobre la mesa”, continúa firme en las listas de popularidad de Billboard. Actualmente el tema se encuentra en el Top 10 de música tropical y Top 3 en las emisoras exclusivamente de salsa en Puerto Rico. Sin embargo, en el caso de la estación radial KQ105, unos de los medidores más importantes de música popular en la Isla, Gilberto lidera el listado con la primera posición.

“Cartas sobre la mesa ha sido un tema muy especial y el apoyo me llena de mucha alegría. El alcance y el lugar de privilegio que ha ido ocupando desde que lanzamos el tema a finales de enero ha sido una bendición. Doy gracias a Dios, al público y a la vida, que me regala momentos únicos a estos 45 años de trayectoria musical. También agradezco mucho a B2B Music, Believe y a todo el equipo por el esfuerzo y empeño para con este sencillo y el disco- que ya pronto podrán conocer”, puntualizó Santa Rosa.

El éxito del tema ha sido el de mayor difusión en los últimos años en la carrera de Santa Rosa, muy cerca del mega éxito y consagrado “Conteo regresivo”.