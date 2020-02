“Gorda y Fea”: Ana del Castillo a mujer que le echó espuma en concierto

En varias ocasiones hemos visto a Ana del Castillo envuelta en polémicas que se convierten en tendencia rápidamente en internet.

Esta vez la artista dio de qué hablar por discutir con una mujer en medio de uno de sus conciertos en Riohacha.

En el video, que fue difundido en redes, se ve cuando Ana pierde la paciencia luego de que una mujer le echara espuma en la cara y “saboteara” la presentación.

Con una copa de trago en su mano, que dicen que Ana tiró en la cara de la mujer, la cantante de vallenato paró el concierto y lanzó algunos comentarios negativos hacía la mujer.

“Yo era corroncha y ya no, pero tú sigues siendo. Tú estás gorda y fea. Cálmate. Yo no me estoy quejando por nada, pero eres tú quien me la tiene adentro. Cálmate”, fueron las palabras de la intérprete.