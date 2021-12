Greeicy muestra por primera vez su embarazo

La pareja además sorprendió con el anuncio de lo que será su gira “Amantes Tour Att: Amor” por Colombia y otros países, esta gira será el único escenario donde los fanáticos podrán compartir de cerca el crecimiento de este nuevo ser y vivir junto a la caleña la faceta de mamá en su máximo esplendor, cumpliendo su sueño de conectar esa nueva vida con la pasión que los hace vibrar.

“Yo algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, que en algún momento de la vida llegaría, pero siempre les dije, yo necesito estar en una tarima con mi barriguita, necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia”, mencionó Rendón.