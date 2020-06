Greeicy Rendón al médico, ¿qué le pasó?

La intérprete de ‘Los besos’ inició el clip asegurando que “los años no vienen solos” y por eso ha empezado a tener algunos problemas. “Compañeros, los años no llegan solos. Estábamos con mi compañerito de vida (Mike Bahía) por aquí, haciéndonos una revisión técnica por un par de dolores que hemos sentido en estos días. Tenía una cosa con el colón, un poquito fuerte, que me tenía súper mal”, expresó la artista, que de inmediato despejó dudas y reveló que “están bien, vivos y sanos, gracias a Dios, y cuidándonos”.

Además la también actriz aprovechó para invitar a sus seguidores “a cuidar su salud”. “No esperen sentirse mal para cuidarse. Es importante, anual revisarse el corazón, la sangre. Un chequeo que no sobra”, finalizó.

En las mismas publicaciones, Greeicy, confesó que aunque “no quiere” le restan un par de exámenes más por practicarse.