Gregorio Pernía se burla de la portada en la que apareció Karol G

La cantante paisa se ha convertido en tendencia no solo por su reciente álbum y por sus éxitos musicales, entre los que destaca la canción que tiene en colaboración Shakira, sino porque hace días expresó su inconformidad por la portada de una revista en la que apareció.

El post provocó controversia e incluso, muchos de sus seguidores expresaron que lo dejarían de seguir por esa broma de mal gusto. “Yo te admiro y soy tu fan pero esto no me parece una buena broma. Karol G tiene toda la razón. Se te fue la mano”, fue uno de los comentarios. “No me parece gracioso que te burles de la acción que tuvo Karol G”, siguieron. (Le puede interesar: ¿Premonición? ‘Influencer’ subió video a sus redes antes de ser asesinada)

Otra de las respuestas que tuvo más ‘me gusta’ fue la que realizó una usuaria: “Te faltó tacto con esto. Demasiado machista el chiste. Karol G dijo algo muy cierto y se sintió ofendida, y viene usted con semejante ridiculez”.