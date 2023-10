Gregorio Pernía sorprendió a sus seguidoras con sensual baile a sus 53 años

En un reciente video compartido en la red social, Gregorio Pernía se dejó llevar por la música de género urbano y mostró su lado más atrevido. Frente a la cámara, demostró su destreza en la pista de baile con movimientos seductores y llenos de energía, dejando en claro que su atractivo y vitalidad no conocen edad.

El carismático actor Gregorio Pernía, reconocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento, ha vuelto a acaparar titulares y suspiros en las redes sociales. A sus 53 años de edad, el artista colombiano demostró que la vitalidad y el carisma no tienen límites, al protagonizar un sensual video donde desplegó sus mejores pasos de baile.

"¿Por qué no una bailada en los 50s?", escribió el actor en la descripción de su publicación. El video, que rápidamente se volvió viral, generó una avalancha de elogios y piropos en los comentarios. Las seguidoras de Gregorio Pernía quedaron impresionadas no solo por sus habilidades de baile, sino también por su sensualidad y carisma en cada movimiento.