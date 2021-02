Grupo de rock The Mills lanza la canción ‘Señora’ de Rafa Manjarrez

Las banda roquera colombiana The Mills, incluyó en su proyecto de rescate de la música de este País, la canción vallenata ‘Señora’, de la autoría de Rafa Manjarrez y que ha sido grabada infinidades de veces por artistas del género vallenato.

En esta oportunidad, el rock es el nuevo género en el cual se escuchará la letra acompasada de ‘Señora’, que es una de las canciones del cantautor guajiro y abogado Rafa Manjarrez.

El proyecto denominado #SomosLaMúsicaDeEstaTierra, busca precisamente llevar al género rock canciones que se constituyen en emblemas del folclor vallenato, y ‘Señora’, que en una primera ocasión fue grabada por Otto Serge y Rafael Ricardo, es una de esas canciones.

Este tema musical también fue grabado por Daniel Celedón, Peter Manjarrez, Ivo Díaz y Rafa Pérez, entre otros.

La banda roquera y ‘Señora’

The Mills (Los Molinos) es una banda colombiana de rock formada en Bogotá con cinco integrantes desde el año 2007. Son ellos, el vocalista Álvaro Charry, ‘Bako’; el guitarrista Jorge Bello, ‘Geogy’; el bajista Ramón Gutiérrez; el teclista Diego Cáceres y el baterista Diego Cadavid.

Entre tanto, la canción ‘Señora’ de la autoría de Rafa Manjarrez, nació en 1985, dedicado a una mujer de nombre Doris, para el autor, “la mujer más bonita que había visto en su vida”.

El escenario fue la ciudad de Barranquilla, Manjarrez, cuenta él mismo, que tenía 23 años, y la composición y el canto vallenato, le permitía ganarse unos pesos de vez en cuando.

“Para esa edad ya había compuesto más de 50 canciones; pero solo 12 ó 13 habían sido grabadas. Hasta que un día, caminando calle abajo por mi cuadra, levanté la mirada y en la terraza de una casa vi a la mujer más bonita que había visto en mi vida”, afirma.

Agrega que “era muy joven y me enamoré de ella y de su amor no correspondido. Por eso, nació el vallenato más famoso que he compuesto. Sí, les hablo de ‘Señora’, ese que empieza con “un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo”, y que fue, como lo digo ahí, una de mis más grandes declaraciones de amor”.

Por supuesto la mujer era casada. “Era dulce, bondadosa, simpática, eso me enamoró. Yo nunca le dije de frente que me gustaba; pero me las daba de galán y le regalaba dulces, le llevaba flores, le entregaba notas. No tenía miedo de su esposo; pero tampoco fue necesario llegar a un encuentro con él porque Doris nunca me paró bolas. ¡Carajo, cómo sufría...! Mi sufrimiento era indecible, uno de esos dolores que solo se viven una vez en la vida”, indica Rafa Manjarrez en uno de sus relatos públicos acerca de la historia de esta canción.

Un año después, afirma Rafa Manjarrez, Otto Serge y Rafael Ricardo grabaron la canción en Medellín y, como se esperaba, fue un éxito rotundo.

“Sonaba en todas partes y fue la primera vez que uno de mis vallenatos era cantado por todo el mundo. Para ese entonces, yo me había cambiado de casa y mi amor por Doris, aunque seguía vivo, era más una resignación. No me despedí de ella porque andaba de vacaciones fuera de la ciudad. Cuando quise volver a verla, no la encontré en su casa: se había mudado también. No volví a saber de ella”, precisa el autor de la canción ‘Señora’.

Esta nueva versión de ‘Señora’ va dirigida a esa nueva generación que ya no escucha vallenato y a la que se quiere conquistar para que conozcan las historias de nuestro folclor.