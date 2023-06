Guajira crea polémica en el ‘Desafío’ y la tildan de “venenosa”, ¿qué pasó?

En el reality que ha logrado consolidarse como el #1 del rating en Colombia ‘Desafío The Box’, los ánimos no se encuentran en su mejor momento y aún más luego de que los desafiantes entraron en una nueva etapa.

¿Si se reconciliaron?

Tras haberse despachado entre elogios y que cada una reconociera las habilidades y fortalezas de la otra, Guajira, mientras conversaba con Mai, realizó varios comentarios en contra de Juli, en los que criticaba duramente algunas de sus actitudes.

Estos iban centrados en la cercanía que esta tiene con Rapelo. Desde hace varias semanas los televidentes se han mostrado muy atentos a lo que pasa entre el samario y su “amiga”, cercanía que ha sido muy cuestionada luego de que existiera la polémica de un triángulo amoroso que este protagonizaba. Lea también: Lo que pasa puertas adentro: Valkyria reveló detalles del ‘Desafío The Box’

“Juli no se le despega a Rapelo y va a decir que no le gusta. Y él habla abiertamente de que tiene seis años, hoy le dedicó a ella, ‘Mi prince’. Pues yo no estaría así tan evidente. Nunca la he visto lavar un plato, por lo menos Sara lava. A ella no le he visto lavar un plato”, dijo.