Guillermo inventa a Anna en Cartagena

¿Has diseñado para clientes deslumbrantes como Anna?

-Creo que la mayoría llega con esa idea de querer sobresalir o hacerse notar. Siempre me pasa que luego que está lista la ropa y llamo a mis clientas les digo: “Si yo fuera el dueño de la fiesta, no te dejo entrar o te encierro en el baño para que no me opaques”, contó Guillermo Herazo entre carcajadas.