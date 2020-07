Guillermo Quintana, el doctor de la champeta y las buenas obras

Así explica Guillermo Quintana, un ginecólogo y obstetra cartagenero su pasión por este género musical. Y es que no es un aficionado cualquiera, el especialista, de 42 años, ha compuesto más de 50 canciones, siendo éxitos y clásicos todas.

“Soy del barrio La María y allá la champeta está en el ambiente, es como la brisa. Esa brisa llegó a mí y me causó una cantidad de emociones y sentimientos. Recuerdo que siendo niño, cerca a mi casa estaba la familia Iriarte y el picó Rey de Rocha y yo me volví fanático de los bailes de picó, aunque no entraba a los toques por cuestiones familiares, sin embargo, siempre estaba apoyándolos y escuchando los temas”.

Con las estrellas

“Todo comenzó porque me hice amigo de los Iriarte y ellos me fueron presentando cantantes, el primer fue Álvaro El Bárbaro, seguido por Edwin El Maestro, después El Afinaito y El Jhonky. Así fue como fui conociendo ese mundo y comencé a componer, algo que siempre me ha fascinado”, cuenta.

Guillermo relata anécdotas que ha vivido con estas estrellas, pero siempre recuerda con cariño al Afinaito. “Era mi compadre y me enseñó muchas cosas. Le dimos vida a la canción ‘La suerte está echada’ y ‘Te va a dolor’ que fueron hits. Cuando murió fue un golpe duro, al igual que con El Jhonky y El Sayayín”, recuerda.

Guillermo es polifacético, pues también se destaca como deportista. “Estuve en el fútbol, donde me iba bien, pero tuve que alejarme por un problema de salud, así que estudié medicina. Ahora soy capitán de la Selección Bolívar de Médicos y jugamos con gran nivel”, dice y agrega que: “estuve un tiempo alejado de la composición, sobre todo cuando hice mi especialización, pero me di cuenta que no puedo dejar la música, que es algo que alegra mi alma”.