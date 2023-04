“Ha sido culpa de mi madre”: Marbelle contó cuántas cirugías tiene

Yo no quería pero mi mamá sí, y me terminé poniendo unas cosotas grandotas”.

De ahí en adelante, manifestó que le han inventado muchas cirugías. Sin embargo, sí recalcó que, por no haber sido exitosas las liposucciones, se hizo un baipás gástrico. “Lo hice porque soy chiquita, mido 1,60 cm y estaba pesando casi 85 kilos”, contó.

La artista reveló que se siente feliz consigo misma, que como adelgazó bastante creen que se hizo cirugías estéticas en los pómulos, la barbillas y otras partes más, pero es falso.

"Yo no tengo problema en decir lo que me he hecho", declaró, dejando claro que más allá de las críticas que pueda recibir constantemente, no oculta los procedimientos a los que se ha sometido.