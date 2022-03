Hassam sobre su separación: “Hubo problemas de infidelidad, la maltraté”

Hassam.

Luego de reafirmar que la separación no ha sido un proceso fácil y que ha tratado, “con la ayuda de Dios”, de salir adelante”, agregó: “Tata y yo no estamos juntos, estamos tratando de llevar la situación bien por mis hijas, por nosotros mismos, pero no queremos y no podemos permitir que personas ajenas a la situación emitan juicios, ofendan, quieran agrandar el chisme... a mí me escribe gente, ay, cómo así que se separó, lo tenía en un pedestal... me importa un carajo si me tenía en un pedestal porque estaba casado. O sea, primero, no endiosen a las personas que trabajamos en los medios, porque somos iguales o peor de defectuosos; Tatiana no es una mujer de medios, yo sí he tenido que soportar y yo sí soporto un poco más, soy muy fuerte”.

Hassam siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo de su expareja en los momentos más difíciles de su vida, como la muerte de su madre y la lucha que el humorista libra contra el cáncer. Lea además: El mensaje de Hassam por si pierde la batalla contra el cáncer

Aquí, el video completo: