¿Hasta cuándo? Dos artistas de vallenato víctimas de la delincuencia

El reconocido intérprete de vallenato utilizó su cuenta certificada en Twitter para contarle a sus fanáticos, que inescrupulosos invadieron su finca, en Baranoa y mataron a una parte de su ganado. “¿Hasta cuándo? Nuevamente soy víctima de los delincuentes, entran a mi finca en Baranoa y matan a 5 vacas lecheras de 20 Lt y no pasa nada. En estos momentos de crisis, me siento desprotegido. No hay derecho”, escribió el artista.

En su casa

“El man armado, entró con la muchacha que me arregla de las uñas, la apuntó con un revolver en la cabeza. Yo quedé quieta en la cama, alcancé a tirar el celular, él no me ve por eso no me la quita. Yo tengo una cadena colgada en el tocador , una cadena carísima y se la lleva”, narra con lágrimas en sus ojos la cantante de vallenato, que asegura que el delincuente entró a su apartamento cuando ella se arreglaba las uñas y que aunque los vecinos salierona auxiliarla, nada pudo hacer. “Se me metieron al apartamento, se me llevaron la cadena, mi otro celular, me apuntaron con un revólver. Los vecinos salieron pero ya los manes se habían ido. Nervios grandes, no vinieron por nada, simplemente se llevaron la cadena”, expresó.