“Hay que ver a playboy como un culto o una secta”: Miki García

En medio de esas promociones, la propia Miki fue violentada. “Un actor famoso de los setenta, tras una firma de autógrafos, entró a mi habitación de hotel y me violó. Me resistí, pero él no dejaba de decir: nadie te va a creer. Fue en el año de 1973 y lo hizo dos veces. En ese momento, sabía que él tenía razón, que nadie me iba a creer, y por eso guardé silencio”.

Una docuserie en la que deconstruye al personaje de Hugh Hefner, detrás de la persona ante la opinión pública, poniéndo el foco en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles, California.

“Para entender lo que sucedió en la mansión, hay que ver a Playboy como un culto o una secta, donde ellos eran dueños de todos y todas las personas del imperio. Hugh siempre esperaba que se actuara de cierta manera y él tenía el control total. Toda conejita firmaba un contrato inicial por dos años y la explotación era total”.

Era un control tanto físico como emocional y mental, “donde se trataba de tener contentos a los hombres que Hugh quería influenciar. Habían fiestas todas las semanas donde llegaban hombres importantes y tenían que traer prostitutas de distintas partes de Los Ángeles”, dijo Miki.

Para Alexandra Dean, directora y productora ejecutiva, “Hugh Hefner pensaba que ayudaba a las mujeres, pero ellas se sintieron usadas con todos sus recursos inagotables que hicieron que convirtieran a las mujeres convertidas en objetos sexuales”. Le puede interesar: Drogas, prostitución y orgías: documental sobre los secretos de Playboy

El silencio fue el mejor cómplice de Hugh, y muchas de ellas han confesado que en esa época sufrieron del Síndrome de Estocolmo, pero una vez que murió, “no tenía el poder que tenía, porque él amenazaba a la gente, era muy poderoso”, dijo su directora.

Y agregó, “buscamos darle una voz a mujeres que nunca la tuvieron, para que ellas tengan la posibilidad de sanar”.

El público en Estados Unidos ha reaccionado a la docuserie, “a los jóvenes les da asco este tipo de temas, pero a la vez, vemos cómo se está rearmando todo el imperio para llegar a las nuevas generaciones y les va bien financieramente”.

Las revelaciones van mucho más allá, como las giras internacionales en las que ‘Las conejitas’ debían atender los deseos de importantes mandatarios en el extranjero, e incluso, eran usadas como ‘mulas del narcotráfico’.

En ‘Secretos de Playboy’ también hay lugar para sucesos trágicos como la muerte por sobredosis de Adrienne Pollack, en 1973, el suicidio de Bobbie Arnstein (asistente de Hefner) en 1975 y el crimen de la playmate Dorothy Stratten, en 1980, con un funeral al cual casi ninguna de sus compañeras pudo ir por prohibición del propio Hefner.