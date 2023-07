¿Hay un nuevo jurado en ‘Yo me llamo’?: Esto dijo Amparo y César Escola

Hasta el momento sólo eran especulaciones, y no se tenía claro quiénes serían los integrantes del jurado de esta nueva edición del programa pero, durante el lanzamiento para medios, los jurados por excelencia, el músico y director musical César Escola y la actriz colombiana Amparo Grisales revelaron detalles sobre el nuevo integrante. Lea: Ella es Andrea Vásquez, la nueva Señorita Bolívar 2023-2024

La novena temporada de ‘Yo me llamo’ 2023 viene cargada de novedades, entre ellas un nuevo cambio de set, artistas mucho más comprometidos con sus personajes y un misterioso cuarto jurado que acompañará a los televidentes en las noches del Canal Caracol a partir del miércoles 26 de julio.

Asimismo explicó cómo trabaja ella y cuál es su funcionamiento, “Simphony lo que hace es comparar todo el tiempo a nivel digital el como suena el original contra el participante, la IA busca el promedio de quién es el que más se pareció esa noche al original y los premia”.

Otro detalle que reveló el maestro fue que a esta IA, le han puesto rostro y además voz, argumentando que ha sido algo sorprendente y que confirmando lo anterior, a nuestra diva de divas colombiana, no le cae muy de buenas la llegada de Symphony a 'Yo me llamo'.