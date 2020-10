Herman, la nueva voz boricua de la música urbana

Carliel Germán Torres nació en Bayamón, Puerto Rico, hace 23 años y, desde que comenzó a hablar, toda su familia supo que lo suyo era la música.

Poco a poco entró al mundo de las artes, apasionado por los sonidos urbanos y con una herencia musical fuerte y llena de matices. Con el tiempo empezó a darse a conocer como Herman y actualmente fortalece su carrera artística.

El reguetón y el trap latino son los sonidos con los que deja volar su creatividad. Ya tiene grabada dos canciones: ‘Indecisa’ y ‘Mi cama’ y su sueño es ser una estrella internacional.

“Llegué a la música de manera natural, fue algo que me atrajo desde niño. Cuando grabo una canción me siento con un poder que me hace sentir súper bien y no puedo parar. Es como que si el mundo para de dar vueltas y lo que estoy cantando es lo único que importa”, contó el artista.

Agregó que “la música para mi es todo, quiero llevar un mensaje de superación a los jóvenes y afirmar que todo se puede lograr”.

Nuevo tema

El artista, quien actualmente reside en Texas, lanzará en pocos días su sencillo titulado ‘Puti’. Es un reguetón con ‘perreo’ explícito. “Es una canción que provoca bailar sin parar, llena de sensualidad y sabor urbano”, añadió.

Luis Crisetig se encargó de la producción del sencillo que ya suena en varios países latinos. Herman trabaja en varios proyectos musicales con reconocidos artistas como lo son Brytiago y Juank.

“El aislamiento social por la pandemia me unió más a mi familia y a la música. No puedo salir hacer lo que hacía antes y pues no tengo más remedio que escribir y mejorar mi arte. He aprendido a volarar los momentos juntos con mi esposa y mis hijos porque pronto vuelvo al trabajo y no voy a estar con ellos 24/7 como ahora”, agregó.