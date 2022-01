Hermanos Gasca piden oraciones por la salud de su padre

“Después no digas que no te avisamos”, es una de las frases célebres del Circo de los Hermanos Gasca, uno de los más famosos del mundo, que hoy no pasan por su mejor momento y no precisamente por algo relacionado show.

Este miércoles, Raúl Gasca sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes en la que pide oraciones por la pronta recuperación de su padre, Martín Fuentes Gasca, el jefe de la dinastía.

El padre del reconocido cirquero está en cuidados intensivos tras sufrir complicaciones en su salud ligadas al COVID-19, por lo que Raúl aprovechó sus redes para hacer esta sentida petición.

“Los días más tristes de mi vida. Pidan por la salud de mi padre Martín Fuentes Gasca”, fue el trino que el representante del Circo de los Hermanos Gasca. Además en Instagram, el cirquero compartió una foto de su padre y compartió el mismo mensaje.

Según Noticias Caracol, Gasca, quien cumplirá el 24 de febrero 70 años, ingresó el sábado a la unidad de cuidados intensivos de la clínica El Nogal. Se contagio del virus la semana pasada teniendo el esquema completo de vacunación. Su estado de salud es delicado”.