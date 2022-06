Hija de Elon Musk cambia su género y apellido para alejarse de su padre

“Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, dijo la hija de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, al cumplir sus 18 años. (Musk dice disponer de más fondos propios para Twitter y negocia con fundador)

Contrario a lo que muchos piensan, esta joven, que se llama Xavier Alexander Musk, no quiero tener ningún lazo con su padre, por lo que presentó una solicitud para cambiar su nombre de acuerdo con su nueva identidad de género.

Con esta petición, que presentó en abril ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en Santa Mónica, obtendrá un nuevo certificado de nacimiento que refleje su nueva identidad de género. Su nuevo nombre fue redactado en un documento en línea.