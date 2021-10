Hija de ex futbolista se coronó como Miss Venezuela

La joven trigueña y de cabello castaño es diseñadora de modas, pero su nombre empezó a sonar en los diferentes medios por ser la hija del ex futbolista venezolano Rafael Dudamel, quien se ha dedicado por largo tiempo a ser el técnico del equipo Deportivo Cali, en Colombia.

Desde que inició el concurso Miss Venezuela, Amanda Dudamel, de 21 años, ya era una de las favoritas por su indiscutible belleza y no fue para menos, pues la noche del jueves recibió la corona como la nueva Miss Venezuela 2021 - 2022. Lea aquí: 5 claves para entender por qué el CNB ya no manda reina a Miss Universo .

Por su parte, su padre Rafael no se quedó atrás y decidió demostrar lo orgulloso que está por su hija: “El orgullo no me cabe en el pecho. Ha sido su sueño y lo ha logrado”, celebró desde Colombia a través de una videollamada que fue transmitida al finalizar el certamen. Lea también: Miss Universe Colombia: reina compitió mientras su papá estaba en UCI.

Amanda Dudamel representó a la Región Andina, que comprende los estados de Táchira, Mérida y trujillo. Ahora la beldad se prepara para desfilar en las pasarelas de Miss Universo, que está previsto para diciembre del 2022.

El concurso Miss Venezuela se realizó bajo todos los protocolos de bioseguridad en un estudio del canal Venevisión, y fue transmitido en directo.