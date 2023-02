Hija de Natalia París habla acerca de la fama y envía indirecta, ¿a quién?

Y agregó, “también la gente juzga mucho y creen que soy una persona caprichosa pero luego me conocen y se dan cuenta que no es así”.

Sin embargo, también respondió que era lo bueno de estar en ese mundo del espectáculo y bajo la lupa de todo el país por la fama de su mamá, a lo que respondió, “lo bueno es que a mi la fama no me dispara el ego porque la conozco (yo no soy famosa) pero la he visto de cerca, todas las personas somos iguales y ante todo debe primar la humildad”.

Además, reitero la importancia de ser humildes y mucho más en el mundo de la farándula, donde cualquier cosa puede pasar.