Hijo de Brad Pitt aseguró que es un “maldito ser humano horrible”

Pax Jolie-Pitt, hijo adoptivo de Angelina Jolie y Brad Pitt expresó duras críticas hacia su padre a través de su cuenta de Instagram en 2020. Aunque el contenido en ese momento era privado, recientemente se filtró y muestra a Brad Pitt sosteniendo el Oscar que ganó un año antes.

En su mensaje, Pax tildó a su padre de “imbécil” y “persona terrible y despreciable”, acusándolo de carecer de consideración y empatía hacia sus cuatro hijos menores.

"¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante", escribió Pax en sus redes.

El joven, ahora de 19 años, afirmó que la verdad sobre Pitt saldría a la luz y le deseó irónicamente un feliz día del padre, calificándolo como un “maldito ser humano horrible”.