Hijo de Vicente Fernández le apuesta también a la ranchera

Aunque su abuelo, Vicente Fernández, hace parte de las grandes leyendas de la historia de la música ranchera, y su padre, Alejandro Fernández, suele alternar su faceta pop con discos de música con mariachi, en un inicio la familia de Alex Fernández no les gustó mucho la idea de que se dedicara a este género tradicional musical.

Todo esto sucedió hace tres años, cuando la ranchera se encontraba de capa caída, pero Alex no se dio por vencido, y en complicidad con su abuelo, inició su carrera musical, con grandes resultados en su tierra natal, dentro de la comunidad latina en Estados Unidos y Colombia, donde la ranchera es uno de los géneros extranjeros más seguidos y la familia Fernández muy querida.

Ahora, tras un exitoso álbum debut, el joven de 26 años prepara un segundo trabajo musical, del cual ha adelantado ‘El tiempo no perdona’, una emotiva canción ideal para este mes del Día del Padre, y como las dificultades siempre son buenas oportunidades, ante la imposibilidad de hacer un video para la canción, optaron por una hermosa animación con emotivas imágenes familiares, en especial de él de niño junto a su padre.

“La canción, aunque me gusta mucho, no la teníamos como uno de los lanzamientos del disco, ero con todo lo que está ocurriendo en el mundo, junto con la llegada del Día del Padre, nos pareció adecuada. Además, con el aislamiento, la mejor alternativa para hacer el video era la animación, logrando un trabajo impecable y emotivo”, comentó Alex Fernández.

Y continuó: “La canción es del autor ’Chico’ Elizalde, quien es muy amigo de mi familia. Desde que la conocí quería interpretarla y no nos equivocamos porque ha tenido buena reacción con el público. La primera vez que la escuché, ya grabada, me hizo llorar como un niño de la emoción”.

Los primeros en escuchar ‘El tiempo no perdona’, además del video, fueron su padre y su abuelo, quienes no ocultaron la emoción por la letra y la interpretación de su nieto, quien ha tenido que cancelar una gran cantidad de conciertos planeados para este 2020 en distintas partes de México y América Latina.

“Siempre tuve claro que quería la música ranchera. No por cuestión familiar o por continuar el legado del cual me siento muy orgulloso. Sencillamente es la música que siempre me ha gustado, que me apasiona, y cuando se encontraba en su peor momento, sentía que si la quería tanto, debía trabajar para devolverle su brillo, revitalizándola y conectarla con el público de mi generación”, continuó Alex Fernández.

Su familia sigue paso a paso su carrera y la apoya totalmente. Su abuelo, quien fue su mayor asesor en el primer disco, lo sigue siendo para su nueva música. “Él siempre me ha apoyado, independiente de la música que yo quiera interpretar. De hecho, creo que él fue el primer sorprendido cuando escogí interpretar ranchera”.

Quiere innovar, renovar este género tradicional, pero sin dejar sus elementos esenciales, como el salir vestido de charro acompañado de un poderoso mariachi en los escenarios, y para él, la mejor forma de devolverle el brillo a este género musical es volver a sus raíces, con grandes melodías y letras profundas y emotivas que incluso se nutran de la poesía.

Por ahora, sigue trabajando en los últimos retoques de lo que será su próximo trabajo discográfico, mientras se permiten los conciertos y poder cumplir con la apretada agenda de presentaciones que tiene planeada, claro, si el coronavirus lo permite.