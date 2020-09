Hijo del Joe Arroyo se ha casado tres veces con la misma mujer

Unos cinco años juntos

El eterno idilio de Dinkol Arroyo con su pareja, de la que solo se conoce su nombre, Mary, inició a mediados del 2015. Cuando apenas tenían unos cuatro meses de noviazgo y de conocerse, sin pensarlo quisieron dar el siguiente paso, así lo narró el artista. “Todo negrito tiene una monita que lo vuelve loco y a mí es ella la que me volvió loco. Estábamos en un sitio comiendo en Bogotá y ella me dijo “¿y si nos casamos?”. Nos casamos en Bogotá en una notaría, así de afán”, narra Dinkol pero todo indica que la Luna de Miel poco les duró pues a los meses decidieron echar para atrás la decisión que habían tomado. Los múltiples compromisos que tenían en aquel entonces se empezaron a interponer entre sus planes. “Nos estábamos conociendo y veníamos con el cruce de horarios. Ella con sus compromisos, porque es arquitecta y no me podía acompañar”, comentó.

En el 2016, Dinkol se propuso ir a la reconquista de su amada. “Le escribí: “¿eres feliz?”. Me dijo “¿cómo?” y ahí empezó a arroyar de nuevo el negro. Le pedí disculpas porque la culpa fue mía por mi temperamento y ella decidió darme una oportunidad. Nos fuimos para la notaría e hicimos un video. Se lo hicimos llegar a nuestras mamás y hermanas. Esta vez duró más de un año”.

En esta ocasión el enemigo o los enemigos de la relación de Dinkol y Mary, fueron los amigos del músico. “Tenía muchos inconvenientes, no tenía muy buenos amigos. Me dejé llevar por el tema de salir mucho con ellos”, afirmó Dinkol. La ruptura se dio a mediados de junio del 2019.

El pasado julio del 2020, la curiosa pareja dio muestras que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y es así como en medio de la pandemia deciden unir sus vidas por tercera vez ante u notario.

“El 16 de marzo del 2020 cumplía años. Le escribí un mensaje, el típico, que decía “¿eres feliz?”. Me dejó en visto como tres días. Me dijo hola y tuvimos una conversación como de cinco horas. De hablar, de tocarle bastante a la puerta, me dijo “ven y pasemos cuarentena juntos”. Nos daba pena porque el registro decía casados, separados, casados, separados”, finalizó Dinkol, revelando que está enamorado de Mary porque ella le “enseñó realmente qué es la palabra amor”.

El más reciente matrimonio entre Dinkol y Mary se llevó a cabo en julio en una única notaria abierta en Bogotá por la pandemia, ubicada en el aereopuerto el Dorado.