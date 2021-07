‘Homenaje a madre África’, Traje de fantasía ganador de Mr Cartagena

La tarde del sábado fue la fecha escogida por los organizadores de este consolidado certamen de modelaje masculino para llevar a cabo la actividad que fue aplaudida de pies por los asistentes por su puntualidad y gran organización. ‘El homenaje a la madre África’, diseño que lució Ivander Santander conquistó al jurado que no dudó en nombrarlo como el Mejor Traje de Fantasía de esta versión.

Fue inesperado

Minutos después de haber quedado en el primer lugar en el Desfile en Traje Artesanal, Ivander Santander no salía de su asombro aún y así lo expresó en sus primeras palabras. “Esto era algo que no me esperaba pero el esfuerzo y la dedicación han dado este resultado. Estoy muy agradecido y muy contento por este premio, y espero ganar muchos más”, manifiesta el joven.

Cuando Ivander salió al escenario, se robó las miradas y aplausos de los asistentes. El diseño que lució fue del talentoso Ariel Daza, quien hizo un trabajo impecable con pintura a mano. “Este diseño de Ariel es pintado a mano y dedicado a la madre África. Estaba nervioso pero feliz cuando me nombraron entre los cinco finalistas. Estoy agradecido”, comenta Ivander, que de inmediato se vuelve el centro de atención del espectáculo pues muchos se acercaron a pedirle fotografías.

Sobre su interés en participar en Mr Cartagena, Ivander cuenta: “esto es algo que me tiene muy motivado, quiero salir adelante con esto, muchas personas me han visto las cualidades para ser modelo y aquí estoy, quiero salir adelante en este mundo”, aseguró.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.