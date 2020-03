Hoy arranca una nueva etapa en ‘A otro nivel’

Greeicy Rendón, Diego Torres y Paola Jara, están preparados para continuar con la segunda etapa de A otro nivel, el Ascensor. Luego de una exhaustiva selección de participantes en la primera etapa Canta Conmigo, estos tres talentosos artistas le dan la bienvenida a los participantes que ocuparon un lugar en el podio y que ahora, con su talento, tendrán que enfrentar el Ascensor que arranca a partir de esta noche a las 8 p.m.

A esta segunda etapa llegan como jurados tres cantantes que han transformado la vida de millones de personas en el mundo y que están A otro nivel. Por un lado, el actor y cantautor argentino Diego Torres, quien le dio un nuevo sentido a la música latina en el mundo.

“Encontrarme con el público de Colombia, con la gente que nos ve desde sus casas y con los participantes genera una expectativa enorme. Conocer de cerca tantas historias, escuchar sus voces y descubrir nuevos talentos es motivador”, aseguró Torres, quien además afirma que, para él, lo más importante en un cantante, es que tenga una voz propia y que sea un artista integral.

Greeicy Rendón, actriz y cantante, nominada al Grammy latino y que ha hecho colaboraciones con importantes artistas como Juanes, Nacho, Anitta y David Visbal ha dejado huella en la juventud con su música.

“Para mí lo más importante es que los participantes se disfruten este proceso. No es fácil juzgarlos, pero creo que es una etapa de mucho aprendizaje que voy a disfrutar al máximo. Me voy a dejar llevar por la voz de los participantes para percibir todo lo que transmiten. En cuanto a mis compañeros, Diego Torres y Paola Jara, tenía muchas ganas de conocerlos y de compartir con ellos porque me parecen increíbles; los admiro y los respeto”, afirmó.