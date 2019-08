‘Hoy va bien’, lo nuevo del artista Sergio Abril

Cuando llevas el arte en las venas no hay otra carrera o profesión que te llene más que ello, eso fue lo que pasó con Sergio Abril, un joven tolimense que se fue a Estados Unidos y allá puedo encontrarse con él mismo.

“La vida es solo una y lo que tengo que hacer lo debo hacer ahora”, dice el cantante y compositor, quien visitó Cartagena para dar a conocer un poco más de su nuevo sencillo ‘Hoy va bien’, un tema inspirado en las cosas buenas que la vida nos regala.

Vida artística

“Terminé el colegio y no tenía idea de lo que quería estudiar, ni qué me gustaba aparte de cantar. Entonces, mis papás me dijeron que estudiara para piloto comercial en Estados Unidos, pero antes de pagar la matrícula decidí que no quería eso sino la música”, cuenta.

Así fue como comenzó la vida artística de Sergio, quién además se caracteriza por ser un joven apasionado, carismático y amante a las composiciones. Desde muy joven, Sergio demostró que sería un buen cantante. El año pasado ganó un concurso a nivel nacional representando a su universidad y ya cuenta con cientos de seguidores.

El rodaje

“La verdad es que conté con la ayuda de amigos cercanos. Todos se pusieron la ‘10‘ cuando se enteraron que iba a grabar el video”, comenta Sergio acerca del proceso de grabación del clip ‘Hoy va bien’.

El Carmen, Tolima, fue el escenario donde se hizo el videoclip que tiene momentos llenos de pasión, baile, romance y colores.

El tema

Para el tolimense es importante que Colombia escuche nuevas facetas de la música y por eso pretende mostrar en sus canciones ritmos combinados que se acoplen al gusto de todos ya que le encantan muchos géneros y quiere enamorar a muchos públicos.

La canción la pueden encontrar en YouTube y ya cuenta con casi 2 mil reproducciones.