¡Hubo polémica! Caramelo impactó en ‘La Descarga’, pero no le alcanzó

La cartagenera comenzó con Maía, quien no dudó en oprimir el botón y darle la oportunidad de seguir en la competencia, luego Santiago Cruz y Marbelle también oprimieron, sin embargo, al llegar a Gusi, este no se convenció, por lo que Caramelo quedó por fuera.

Como era de esperarse, las críticas sobre la decisión del intérprete de ‘Dementes’ inundaron las redes, pues muchos no entendían la razón por la que Caramelo no pasó, teniendo en cuenta de que su presentación fue “Impecable”.

“El Gusi rosquero ese peores a pasado a tirarse de buen músico en ves de tirar para acá suerte mor lo hizo súper”, “a Gusi le queda grande ese puesto no le da la talla a sus compañeros”, “Aún me acuerdo y me da rabia, como te va a dejar Gusi por fuera, que falta de respeto”, “Waooo espectacular. No entiendo por que no pasaste”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Por su parte, Caramelo agradeció a sus fanáticos por el apoyo a través de una publicación en Instagram. (Caramelo le apuesta a la champeta de la mano de Jader Tremendo)

“¡Gracias Colombia por tanto apoyo! Siento su buena vibra y bellos deseos para conmigo. Espero hayan disfrutado de mi interpretación en @ladescargareality, con mucho amor para ustedes. Le doy gracias a Dios por ser tan bueno conmigo, a mi familia por su apoyo incondicional siempre, y a ustedes mis caramelos hermosos que han estado desde el inicio de este gran sueño, haciéndome sentir triunfadora”, escribió Caramelo.

La publicación alcanzó más de 2 mil ‘me gustas’ y cientos de comentarios.

Cabe recordar que Ana Rosales Zárate, mejor conocida en el mundo de la música como ‘Caramelo, es una cartagenera que vive en el barrio La Quinta y que se abrió campo en la música urbana local con ‘Let me love you’, una de las canciones insignias del álbum ‘La Década’ de Dj Dever, junto a Lil Silvio y El Vega.