[Imágenes] Así fue la boda de Daniela Alvarado y José Manuel Suárez

Cabe anotar que algunos medios recordaron la entrevista que dio Daniela donde se refirió a su papá, el también actor Daniel Alvarado, quien le habría dicho antes de morir que no la acompañaría el día de su boda: “un día su ahijada lo invitó a su boda, ella era como su hija, y me dijo: ‘quiere que la llevé al altar’ y yo le dije ‘súper, papá, qué bello’, y él me respondió: ‘sí, hija, porque yo estoy claro que eso contigo no lo voy a vivir’”.

La famosa también añadió: “Me imagino que él lo decía porque no me veía casada con un tipo al lado, siempre me vio muy independiente”.

Aquí las fotos y videos de la ceremonia nupcial.