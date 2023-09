Imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’ ya había participado en otro reality

“Vine a presentarme con lo poco que sabía. Yo fui mi propia profesora. Nunca me imaginé llegar a estas instancias”, contó la imitadora a Chile Visión. La joven ha comentado que cuenta con un manager en Chile y uno en Colombia, es contactada para diversos eventos y tiene una diseñadora quién le confecciona los vestuarios más emblemáticos de la cantante barranquillera. Lea: La imitadora de Shakira erizó a más de uno en ‘Yo me llamo’; la diva lloró

En una publicación de su Instagram recordó su presentación en el programa que la impulsó a seguir por su sueño que es ser el doble perfecto de Shakira. "Recuerdo que hace más de un año me arriesgué a mi primera aparición en la tv ... me sudaban las manos y no sabía que sucedería ...pensé que eso sería todo, un resultado no muy alentador pero que me impulsó a hacer esto con más dedicación de lo que imagine. Hoy en día no me arrepiento...de nada, y si pudiera volver a inténtarlo... lo haría, con miedo o sin miedo porque cuando haces lo que amas ... no hay límites".